Um Focus para chamar de seu

Com versões que variam de R$ 76.190 a R$ 109.490, o Ford Focus chega à linha 2018 com novo modelo e mais conteúdo. O destaque é a introdução de uma opção de entrada para a configuração hatch com motor 2.0, a SE. A partir de agora, o sistema de conectividade SYNC 3 passa a ser oferecido em toda a linha Fastback, sendo opcional na SE 2.0. Para o hatch, o recurso também está disponível como opcional a partir da versão SE 2.0. Além disso, as opções SE Plus 1.6 e 2.0 e Titanium passam a sair de fábrica com espelhos retrovisores com rebatimento elétrico.