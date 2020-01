Um evento, duas celebrações na Casa Melhoramentos

A mostra reúne 50 fotografias e imagens do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, desde o primeiro registro feito por Militão Augusto de Azevedo, em 1862, passando por imagens captadas nos anos 30 do século XIX a registros recentes do fotógrafo André Boccato (curador da mostra), além de croquis das obras de revitalização que estão sendo promovidas pela Prefeitura.

“A exposição nasce de um desejo de celebrar os 130 anos da Companhia Melhoramentos oferecendo à cidade todo um ano de comemorações para debater sobre o passado, o presente e o futuro. Sem a pretensão de analisar ou opinar, essa curadoria optou apenas para olhar, com grande carinho, para esse pequeno trecho da nossa grande cidade, como um verdadeiro laboratório de túnel do tempo”, detalha Boccato.

A exposição ilustra o painel que a Casa Melhoramentos promove de 29 a 31 de janeiro, com o objetivo de discutir o urbanismo no Brasil, em especial na cidade de São Paulo. Confira a programação completa em https://www.facebook.com/casamelhoramentos/.