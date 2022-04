Um espetáculo de magia e beleza

No palco os bailarinos remontarão, entre outros, “O Lago dos Cisnes”, “O Grande Pas”, do Dom Quixote Ballet, o dueto do “Corcunda de Notre Dame” com a cigana Esmeralda, a “Tarantella”, clássico baseado em dança típica italiana e “Adágio de Giselle”, consagrada peça do balé romântico.

O incrível repertório é interpretado por bailarinos e bailarinas de vários países como França, Espanha, Argentina e Romênia.

No casting se destacam as russas Elisabeta Barkalova e Maria Tamilova e o argentino Frederico Fernandez. Todos nomes respeitados no balé mundial, atuando como solistas de suas companhias e que mostrarão movimentos para emocionar os presentes.

O Gala Internacional de Ballet já se apresentou nas mais famosas salas de espetáculos do planeta, entre elas, a Ópera de Berlim, Ópera de Sidney, Teatro Real do Qatar, Ópera do Cairo e o Teatro Nacional da Romênia.

Serviço

Gala Internacional de Ballet

Dia 1º de maio – 18 horas

105 minutos

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

inf: www.teatrobradesco.com.br

Ingressos: a partir de R$ 90,00