Um cometa invade São Paulo

A peça é inspirada numa passagem da obra “Guerra e Paz”, de Leon Tolstói e de forma vibrante e envolvente leva os atores/cantores para além do palco principal fazendo-os correr e dançar em passarelas ladeadas pela plateia. O público, por sinal, acomodado em cadeiras e banquetas é convidado a uma imersão interativa assistindo um espetáculo revolucionário. Alguns dos artistas também circulam pelas passarelas tocando instrumentos.

Criado pelo compositor americano Dave Malloy o musical teve a primeira montagem em 2017 e com sua mistura inusitada de gêneros recebeu 12 indicações ao Tony Awards. A produção brasileira é realizada pela Move Concerts trazendo na direção geral o tarimbado Zé Henrique de Paula. Nos papéis principais estão Bruna Guerin (Natasha), André Frateschi (Pierre) e Gabriel Leone (Anatol).

Segundo Zé Henrique de Paula, foi um enorme desafio trabalhar nesse espetáculo devido suas características peculiares. “Quando assisti a peça em Nova York a pouco mais de um ano aconteceu comigo uma coisa que não vemos muito em teatro que é sair numa euforia tão grande como sai quando assisti na Broadway. Sai absolutamente eletrizado. Eu tinha vontade de abraçar as pessoas, me jogar na frente dos carros e parar o trânsito. Comprei ingresso e vi de novo no dia seguinte. Fiquei pensando no que a peça me causou. Acho que se deve a três razões: o formato, Leon Tolstói e Dave Malloy”, diz o diretor. Para ele o autor americano é um doido que musicou um trecho de 70 páginas da maneira mais inusitada possível. “Costurou tudo aquilo que poderia dar errado, mas não deu. Esses três pilares fazem uma experiência única”, conclui o diretor.

Serviço

Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Até 11 de novembro

Local: 033 Rooftop

Av. Juscelino Kubitschek, 2041

Indicação: 12 anos

Capacidade: 404 pessoas

www.ingressorapido.com.br