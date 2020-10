Um brinde ao leite de alpiste

Por possuir uma quantidade imensa de enzimas, este leite é usado para tratar casos de diabete. Ajuda também no tratamento do colesterol, auxiliando o emagrecimento e o ganho de massa muscular. Auxilia no tratamento da cirrose, controlando os hepatócitos do fígado, desinflamando-o. Age eliminando o excesso de líquidos do corpo, recarregando os rins com enzimas importantes ao seu correto funcionamento. Atua contra gastrite, úlcera, hiperuricemia, edemas e gota.

Entre as recomendações está a ingestão da bebida sem adição de açúcar para não anular o princípio ativo do leite de alpiste. Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de usar a semente para fins medicinais.