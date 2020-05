Um basta na aventura irresponsável

O cuidado com o próximo. Há algumas pessoas que fazem disso seu meio de vida. O exercício do amparo, do amor como forma de profissão. A assistência social sempre fundamental no silêncio da normalidade, abençoada, e muitas vezes repugnada por desorientados que veem no caos oportunidades de rapinagem qualificada, se é que ela o seja em alguma de suas criativas formas, toma imenso vulto nesses dias de lágrimas.