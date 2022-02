Um basta à agressão e ao racismo

O preconceito em si ainda é muito evidente no Brasil que em sua própria legislação brasileira, durante quase 500 anos, estimulou a discriminação que nem após a abolição da escravatura e a proclamação da República, o negro deixou de ser discriminado. Só em 1988, com a promulgação da Constituição, a prática do racismo passou a ser considerada um crime inafiançável e imprescritível.

Em épocas de muito conhecimento e desenvolvimento, quando se imaginava que não teríamos mais casos de tortura, racismo ou discriminação, cenas lamentáveis nos fazem a sentir revolta.

Em apenas uma semana, dois casos relacionados ao racismo chocaram o País. Primeiro, o brutal assassinato de Moïse Kabagambe. Depois o de Durval Teófilo, morto por um vizinho que o confundiu com um ladrão. Ambos eram negros. Teve ainda no mundo do futebol o ataque a Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi chamado de macaco por torcedores do Fluminense.

É evidente que vivemos um momento complicado em relação às várias situações políticas de modo geral que acabam por desanimar seguir em frente e fazer o certo, mas é preciso resistir e entender que o caminho certo jamais será a agressão. É complicado entender como um povo tão hospitaleiro como o brasileiro acaba por promover cenas que contrariam e mancham tudo de bom que essa nação aguerrida tem. Dizer que isso não vai mais acontecer é o mesmo que enxugar gelo.

Ante à evolução do mundo de hoje, é mais que necessária a mudança dentro da grade escolar para que haja mudanças nos aspectos culturais que vão refletir daqui a alguns anos. É preciso rever o saber escolar e também investir na formação do educador, assim como a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas para poder dialogar e reconhecer o pluralismo étnico brasileiro e minimizar a desigualdade social, violências e desequilíbrios de oportunidades que afetam a população negra no Brasil e no mundo.