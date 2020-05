Um apaixonado por guitarras

Fã incondicional de Yngwie Malmsteen confessa que o guitarrista sueco foi um dos responsáveis por ter começado a tocar. “Foi um soco na boca do estômago quando ouvi o Malmsteen. Mas depois fui escutar Hendrix, Blackmore, Alvin Lee, Page, Albert Collins e muitos outros”. Integrando atualmente a banda Rádio Táxi, Miltinho Romero lançou no final de 2018 “Colorful”, primeiro trabalho solo com oito faixas instrumentais.

“Compus o disco em seis meses, foi na mesma época que entrei no Rádio Táxi, tive que conciliar as duas coisas. Com poucos recursos, gravei as guitarras e baixo e meu irmão Marcelo Romero na bateria, me ajudou nos arranjos finais e o tecladista José Antônio Cardillo gravou duas músicas. Usei nas gravações uma Strato American Standart, uma Ibanez RG, e duas Telecaster, uma Benedetti Custom guitar, e uma Tagima” diz ele. O disco todo é legal, porém destaco “Heroes” (que já ganhou clipe rolando na internet), “Looking For Trouble”, “Funk You” e “Tendinitis Blues”.