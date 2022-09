Últimas sessões do Circo Marambio em Caieiras

O Circo Marambio, com o apoio da prefeitura, apresenta um espetáculo com números clássicos: malabaristas, equilibristas, contorcionistas, aéreos, palhaços e muitas acrobacias. As acrobacias, uma das marcas do circo, traz equipamentos como o Power Track que é uma pista acrobática com 10 metros de comprimento, Tramp Wall que é um trampolim acrobático com parede de acrobacias e mais as evoluções no solo, algumas delas realizadas pelos nossos macacos acrobatas.

Por viver da bilheteria, os ingressos são comercializados a preços populares, porém há ainda ingressos gratuitos disponíveis para alunos de escolas, assim como atendimento a entidades.

Um espetáculo para todos os públicos.

Datas e horários

Sexta-feira, 16/09/2022, uma sessão, às 20h30.

Sábado, 17/09/2022, duas sessões, às 18h e 20h30.

Domingo, 18/09/2022, três sessões, às 16h, 18h e às 20h30.

Local

Lona do Circo Marambio

Instalada na Avenida Emancipador Ivo Manoel, nº 100, Portal das Laranjeiras – Caieiras – SP – (Praça de Eventos).

Ingressos antecipados no Sympla:

https://www.sympla.com.br/circomarambio

Ingressos gratuitos para escolas ou entidades mande uma mensagem para o WhatsApp: 11 99418-7903

Aceitamos cartão de crédito, débito e PIX.

Siga o Circo Marambio:

https://www.facebook.com/CircoMarambio

https://www.instagram.com/circo_marambio

Mais informações no WhatsApp: (11) 9 9418-7903

