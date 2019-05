Última semana para licenciar veículos com placa terminada em 2

A taxa do serviço é de R$ 90,20 para todo tipo de veículo e deve ser paga por meio do número Renavam, Registro Nacional de Veículos Automotores, nos bancos, caixas eletrônicos ou via internet banking. O proprietário precisa quitar débitos existentes, como os de IPVA, seguro obrigatório e multas.

Com o comprovante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor deve ir ao Detran.SP ou posto Poupatempo para solicitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Se preferir receber o documento em casa, existe a opção de pagar mais R$ 11 dos Correios junto com a taxa de licenciamento, dispensando a ida à unidade. Mas, neste caso, a entrega leva até sete dias úteis após a emissão.

O Estado de São Paulo tem mais de 30 milhões de veículos registrados. O calendário anual obrigatório de licenciamento começou em abril e vai até dezembro, de acordo com o final de placa do veículo. No entanto, não precisa esperar chegar o mês indicado. É possível licenciar de forma antecipada.

O passo a passo do serviço pode ser consultado em detran.sp.gov.br, na área de “Veículos”>”Licenciamento Anual”. A página disponibiliza um “tira dúvidas” e também um chat online para o motorista se informar melhor sobre o licenciamento.