Turismo coloca cidade de Caieiras em evidência

Intitulada como o ‘1º condomínio turístico da região’, as ações realizadas permitiram que a “Cidade dos Pinheirais” fosse contemplada com o “Certificado de Regionalização Turística” e “Certificado do Conselho do Turismo”, ofertados pelo Estado e pelo Ministério do Turismo, como também inserida na “Rota de Negócios e Cultura”, no “Circuito Entre Serras e Águas” e na “Rota Cervejeira”, capacitada para turismo industrial e ativos em feiras e eventos. O município também passou a ser reconhecido como expoente em “Turismo Religioso”.

Com esse potencial, Caieiras foi reconhecida e está entre os municípios do novo Mapa do Turismo Brasileiro 2019-2021, sob responsabilidade do Ministério do Turismo. Os títulos estão diretamente ligados as ações realizadas pelo Comtur, Conselho Municipal do Turismo, e o Fumtur, Fundo de Turismo, criados para dar andamentos em questões envolvendo o turismo da cidade.

Grande parte desse trabalho até chegar ao reconhecimento nacional foi iniciado de forma mais incisiva em abril de 2017.

Por conta do grande potencial que a cidade tem, o Turismo foi vinculado à pasta da Cultura, secretaria que ficou responsável por organizar e criar políticas públicas para o desenvolvimento desse segmento tão importante de forma mais técnica. Essa união de áreas diferentes enriqueceu as atividades já existentes, como também propiciou novas ações que modificam continuamente o cenário histórico, cultural, social, educacional, turístico e econômico da cidade.

“Cinturão Turístico”

Em julho de 2020, o jornal Regional News publicou uma matéria com detalhes do projeto que está em andamento na cidade. Ele abrange o velódromo, contemplando uma passarela que dará acesso ao Ecoparque recém-inaugurado, passando pelo Centro de Eventos Ícaro Della Torre. Isso tudo terá uma combinação turística com o boulevard, já pensando na acessibilidade da futura estação ferroviária prometida pelo governo do Estado ficando a antiga, a partir de então, aos cuidados da Secretaria de Cultura. Existe ainda uma ligação até a área do Cristo, no Jardim Marcelino, que será reformado em uma PPP, Parceria Público-Privada.

Soma a esse projeto audacioso a construção do “Memorial Histórico e Cultural de Caieiras”, onde será realizado o atendimento do CIT, Centro de Informações Turísticas.

“A inauguração do Ecoparque é prova de que Caieiras segue no caminho certo e faz jus a essa certificação que trará muitos benefícios para a cidade. Essa nova área de lazer e outras ações modificaram a vocação do município para o turismo nacional e isso é muito gratificante não apenas para a gestão pública, mas também para os caieirenses que se orgulham de morar aqui”, disse o prefeito Gersinho.