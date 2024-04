Tudo sob descontrole

Foto: Sal Ricardo

Peça reflete a liberdade individual em meio aos mecanismos de controle coletivo

Em cartaz no Teatro União Cultural, região central de São Paulo, “O Controle” é uma comédia dramática protagonizada pelo consagrado ator Reynaldo Gonzaga.

Texto inédito do roteirista, escritor e jornalista Guilherme Fiuza e direção de Alexandre Reinecke propõe uma “reflexão sobre a liberdade individual em tempos de ascenção dos mecanismos de controle coletivo”.

No palco, durante 55 minutos, vemos um homem, papel de Gonzaga, preso sem ter noção do porquê. Sua perplexidade é dividida com um misterioso companheiro de cela que se mantém em silêncio até morrer sem qualquer explicação.

Isolado sem acesso a nada, o sujeito não sabe quanto tempo ficará preso. Cumpridor de todas as medidas governamentais garatindoras da ética coletiva, ocupava uma posição privilegiada na sociedade através de um esquema de crédito social.

Guilherme Fiuza põe em discussão a fronteira “entre o aperfeiçoamento das regras civilizatórias e as tentações de controle central”. Até que ponto a tecnologia digital pode libertar, ou ao contrário, aprisionar o indivíduo em si mesmo.

“O Controle” fica em cartaz no Teatro União Cultural até 30 de maio com sessões às quartas e quintas-feiras.

SERVIÇO

O Controle

Texto: Ricardo Fiuza

Direção: Alexandre Reinecke

Com Reynaldo Gonzaga

Comédia dramática

Duração: 55 minutos

Classificação: 14 anos

Até 30 de maio

Sessões: quartas e quintas-feiras – 21 horas

Teatro União Cultural

Rua Mário Amaral, 209 – Paraíso – São Paulo

Inf: https://www.sympla.com.br/eventos?s=teatro%20uni%C3%A3o%20cultural