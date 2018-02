Tudo junto e misturado

Maior expoente da nova música sertaneja na qual vozes femininas dominam as paradas, Simone & Simaria estão com álbum novo na praça. As irmãs que, em 2012 deixaram a banda Forró Miúdo, ascenderam meteoricamente mostrando seu enérgico forró pé-de-serra e travando contato e parcerias com artistas de outros gêneros, como o funk e pagode. O resultado dessa confluência de ritmos está presente no mais recente trabalho das baianas. “Duetos”, Universal Music, é um mosaico sonoro que dá clara noção do que é o atual momento do pop brasileiro em que o interesse mercadológico está acima de uma lógica sonora. Enfim, as coleguinhas estão juntas e misturadas com a galera e o resultado, para quem curte, é diversão.

As doze faixas de “Duetos” trazem convidados especiais objetivando “tirar o público do chão” e, dentro da proposta, cumpre o papel. A faixa de abertura é “Loka”, escrita pela dupla em parceria com Rafinha RSQ e Kayky Ventura. Lançada em janeiro deste ano a canção conta com a participação de Anitta e dominou as rádios de norte a sul do Brasil. Em seguida os sertanejos Bruno & Marrone cantam com as irmãs “Te amo chega dá raiva”, de Tierre de Araújo Paixão Costa. As duplas sertanejas, aliás, dominam o disco. Estão lá Victor Borges & Vinícius em “Bem longe de mim”, Henrique & Diego interpretando “Raspão” e Pedro & Benício em “Meu coração surtou”. O carioca Naldo Benny faz dueto com as irmãs em “Embaçar o vidro”, enquanto a turma do ImaginaSamba participou da canção “Fica”.

As mulheres também marcaram presença no disco. Estão lá Tânia Mara em “Eu te avisei” e num encontro de gerações Roberta Miranda participou em “São tantas coisas”. Enfim, “Duetos” é uma reunião de gêneros e artistas que evidenciam ainda mais o bom momento pelo qual passam Simone & Simaria.