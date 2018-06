Tudo azul com agave azul

Com baixo índice glicêmico, a erva reduz os níveis de triglicérides e colesterol, ajudando na eliminação de toxinas e gordura do corpo. Facilita a desintoxicação e drenagem das artérias e veias. Ela é benéfica para a prevenção da artrite e osteoporose, por ajudar na absorção de cálcio, e das doenças do cólon. É indicada também em casos de prisão de ventre, distúrbio intestinal e gastrite. Tem atuação de antisséptico bucal.

Devido à alta taxa de açúcar em sua composição, a planta não é indicada para quem tem diabetes. Em todos os casos pede-se a orientação de um especialista antes de fazer uso da agave-azul para fins medicinais.