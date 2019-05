TSE nega recurso e mantém decisão contra o vereador Valdir da Santa

Em julgamento realizado ontem no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, os ministros negaram o último recurso e mantiveram a decisão de cassar o mandato de Valdir.

Também na terça-feira, 7, ocorreu a recontagem de votos pelo juízo eleitoral da comarca de Franco da Rocha. Ficou definido que na cadeira então ocupada por Valdir da Santa Casa, assume o suplente na coligação, vereador João Bernardo da Silva, o João Bandeira (PTB). A decisão foi publicada pelo cartório eleitoral do município.

O juiz eleitoral zerou os votos e jogou na legenda do partido. Josineto, que já é vereador, permaneceu com a maioria dos votos conquistado na última eleição municipal. João Bandeira ficou em segundo e Thiago Froes assume a posição de suplente pela coligação do partido.

Na sexta-feira, 3, em resposta ao jornal Regional News, o advogado do vereador, Dr. Cristiano Vilela, confirmou o afastamento e esclareceu que o processo tramitando na Justiça Eleitoral ainda não tinha sido julgado em definitivo e que tinha plena convicção de que o Tribunal Superior Eleitoral iria acolheria os argumentos da defesa e reconduziria o vereador Valdir ao mandato.

Em novo posicionamento encaminhado nesta quarta-feira, 8, o advogado informou que está preparando novas medidas judiciais para pleitear o retorno do vereador Valdir ao cargo.