Troller apresenta o novo ´jipe’ T4 2019

O novo ‘jipe’ terá as vendas iniciadas neste mês, com duas novas opções de cores, o vermelho Toscana e o cinza Moscou. Ele traz também uma central multimídia exclusiva da JBL/Harman, com tela de 6,5 polegadas e várias funções de conectividade. O equipamento aumenta a funcionalidade do utilitário, que vem de série com computador de bordo, ar-condicionado automático digital de dupla zona e teto solar duplo.

“O Troller T4 é um veículo único, tanto no desempenho e no design como na proposta de mercado. Ele teve uma grande evolução nos últimos anos e agora avança também na conectividade para atender suas múltiplas opções de uso”, diz Demétrio Fleck, gerente de Marketing, Vendas e Serviços da Troller.

Legítimo off-road, o T4 se destaca pela carroceria em compósito especial, resistente ao impacto e corrosão, pelo motor 3.2 Diesel de 200 cv e tração 4×4 com comando eletrônico e diferencial traseiro autoblocante. Esse conjunto permite ao utilitário, por exemplo, superar com facilidade aclives de até 45 graus e áreas alagadas com 800 milímetros de profundidade.

Preço do Troller T4

O novo Troller T4 2019 chega com preço de R$133.706 com pintura sólida e R$134.546 com pintura metálica ou perolizada.

Fidelidade

O Troller T4 é conhecido pelo desempenho nas competições, com vitórias em importantes provas nacionais e internacionais, como Rally dos Sertões e Paris-Dakar. Ele também é utilizado em serviços como corpo de bombeiros, polícia e manutenção em terrenos fora de estrada. Dono de um público fiel, mesmo com as oscilações do mercado tem mantido um volume estável de vendas na faixa de 120 unidades mensais.

A marca oferece aos proprietários do Troller T4 um programa de rali exclusivo, a Copa Troller. A competição promove há 16 anos etapas em várias regiões do Brasil, com categorias que permitem a participação de pilotos e navegadores com diferentes graus de habilidade.

“O T4 atrai clientes que gostam de viver novas aventuras junto da família e dos amigos, conhecer novos lugares e estar junto da natureza. E também atende aplicações profissionais que exigem um veículo off-road robusto e confiável, com três anos de garantia”, completa o executivo.