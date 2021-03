Troca de favores continua em Caieiras

Em Caieiras, desde que assumiu a administração da cidade, muitas são as informações envolvendo o nome de Lagoinha na troca de favores em acordos feitos pré-eleição.

Com o intuito de arrumar um emprego para sua sobrinha Tifani Isabeli de Abreu Vicente, o prefeito nomeou Adilson Haron Bondança como Secretário do Desenvolvimento Econômico de Caieiras. Em contrapartida, Tifani foi nomeada como Assessora II na Unidade de Chefia de Gabinete da prefeitura de Mairiporã com salário de R$2.900,00, subordinada ao Chefe de Gabinete Romulo Althman Nunes da Silva, que é pai de Nilson Nunes da Silva, que foi nomeado por Lagoinha como Diretor Geral da Secretaria de Administração de Caieiras com salário de R$7.455,00.

Configurado nepotismo cruzado, essa troca de favores é crime e ocorre quando o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia uma pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de favores.

Essas designações recíprocas violam o princípio da moralidade administrativa e por estar caracterizada a sua ilegalidade, também é crime por desvio de finalidade. A considerar que vieram de Mairiporã outros apadrinhados para cargos na Prefeitura de Caieiras, parece que Lagoinha deu mais recursos para eles que o valor pago para sua sobrinha Tifani Isabeli.

Mais irregularidades

Em 2019, Tifani trabalhou no programa público de assistência social conhecido como Programa Frente de Trabalho, para prestação de serviço na Câmara Municipal de Caieiras sob subordinação do tio Lagoinha. Segundo consta em uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, Tifani Vicente também teria servido de “laranja” para aportar recurso financeiro de origem ilícita, caixa dois, na campanha eleitoral do titio Gilmar Vicente, mediante transferência eletrônica de R$1.000,00 e integrou equipe de rua do candidato supostamente sem remuneração, conforme consta na declaração de receitas e despesas oferecidas à Justiça Eleitoral, RCAND nº 0600279-13.2020.6.26.0192.

Na AIME, ela é tida como doação fraudulenta, por uso de intercepta pessoa para lavagem de dinheiro oriundo de caixa dois, porque não teria capacidade financeira para contribuir com doação ou ter movimentação bancária usual no patamar das doações, ou seja, as doações não refletiriam a capacidade econômica da doadora.

Matéria escrita por Dr. Hermano Leitão