Trilhas para o futuro

Numa tarde dessas de domingo, sentado na frente da tela em branco, imaginava o futuro de nosso país, os rumos pelos quais nossos jovens vão trilhando, a guia, no sentido de coleira ou rédea, tecnológica que vem pautando seu comportamento. Uma moralidade cada vez mais alternativa, de conceitos imediatos e difusos, sedimentados e revalidados por uma comunidade que inconscientemente tem que parecer, ao invés do ser. Sem qualquer receio de ser compreendido como retrógrado, arcaico, não posso deixar de lembrar da história do conhecimento humano, aperfeiçoada com metodologia, profundidade, muita coragem, e até mesmo sofrimento.