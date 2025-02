Tributo ao Tears For Fears em São Paulo

Foto: Divulgação

O celebrado duo britânico tem hits tocados no show Symphonic Celebration

Uma super dica para quem curte a sonzeira do Tears For Fears é a homenagem que o grupo recebe no dia 16 de março no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Numa apresentação única e imperdível o grupo liderado por Roland Orzabal e Curt Smith terá seus maiores sucessos tocados no show “Symphonic Celebration”.

Para replicar no palco da zona sul os grandes hits de Orzabal e Smith uma dupla de músicos brasileiros extremamente talentosos juntou forças. São eles os compositores, multi-instrumentistas e produtores Tito Falaschi e Nando G. Torres que graças as similaridades das vozes com os astros britânicos prometem uma noite inesquecível ganhando mais requinte por conta do acompanhamento de uma orquestra.

O Tears For Fears surgiu em 1981 na cidade inglesa de Bath. Smith e Orzabal sempre foram as cabeças pensantes do TFF tendo lançado álbuns emblemáticos como “The Hurting” (1983), “Songs from The Big Chair” (1985) e “The Seeds Of Love” (1989). Com uma sonoridade pop-rock e muita influência de jazz e Beatles o grupo criou identidade própria tendo vendido mais de 30 milhões de cópias.

No palco do Tokio Marine Hall Tito Falaschi faz as vezes de Rolando Orzabal enquanto Nando G. Torres interpreta as canções na voz de Curt Smith. No set não faltarão os maiores hits do TFF, entre eles, “Everybody Wants To Rule The World”, “Shout”, “Advice For The Young At Heart”, “Head Over Heels”, “Sowing The Seeds Of Love”, “Woman In Chains”, entre outras canções atemporais.

SERVIÇO

Tears for Fears – Symphonic Celebration

Dia 16 de março – 19 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/tributo-tears-for-fears/