Tributo ao Metallica no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

A banda americana tem os grandes hits tocados no show Metallica Symphonic Tribute

Carregando na bagagem alguns dos maiores clássicos do Thrash Metal, além de ser considerado a gênese do estilo o Metallica é referência para quem curte música pesada. Integrando o Olimpo thrasheiro os americanos gravaram álbuns emblemáticos como “Master Of Puppets”, “Kill Then All” e “Ride The Lighting”, obrigatórios na estante de qualquer roquer.

Criado por James Hetfield (guitarra/voz) e Lars Ulrich (bateria), no começo dos anos 80, o grupo vendeu milhões de cópias, realizou inúmeras world tours, sendo que o Brasil já recebeu os caras várias vezes. No radar, pelo menos até agora, não há nova turnê em terras tupiniquins.

Mas os fãs não vão ficar na mão. No dia 9 de março o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe em apresentação única a “Metallica Symphonic Tribute”, prometendo uma “experiência imersiva, muitos efeitos audiovisuais, sincronizados com a performance musical entre banda e imponência sinfônica”.

O “Metallica Symphonic Tribute” reproduz na integra no palco da zona sul o álbum “S&M”, gravado ao vivo pelo grupo americano em 1999, no Berkeley Community Theatre, na Califórmia. Na ocasião o Metallica foi acompanhado pela Orquestra Sinfônica de San Francisco.

Naturalmente que preparar um espetáculo dessas proporções não foi tarefa fácil. Contudo, para Roberto Oliveira, guitarrista/vocalista do tributo o resultado é uma experiência única, combinando a força do metal com a grandiosidade da música sinfônica.

“O público pode esperar uma viagem musical inesquecível, com clássicos do Metallica interpretados de uma maneira totalmente nova e emocionante”, comenta Oliveira. Completam a MST Johnny Prada (bateria), Alexandre Novaes (guitarra solo) e Robson Medeiros (baixo). À frente de uma orquestra integrada por músicos experientes está o maestro Fernando Mathias e no repertório, entre outras, “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” e “No Leaf Clover”.

SERVIÇO

Metallica Symphonic Tribute

Dia 9 de março – 19 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Tel: (11) 2548-2541

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/metallica-symphonic-tribute/