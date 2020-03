Tributo à Whitney Houston remarcado

Um dos maiores nomes da música mundial em todos os tempos a norte-americana faleceu em 11 de fevereiro de 2012 deixando enorme lacuna no coração dos fãs. Tudo o que se refere à Whitney é superlativo. Ganhadora de vários prêmios, entre eles, dois Emmy Awards, sete Grammy, trinta e um Billboard Awards, vinte e dois American Music Awards, ultrapassou a impressionante marca de 300 milhões de discos vendidos em todo o planeta.

Dona de uma das mais poderosas vozes do pop a americana alcançava extensões incríveis, vibratos e melismas impressionantes que a colocaram entre os 500 maiores artistas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. E no mês da Mulher nada melhor que esta espetacular mulher seja lembrada e homenageada.

O Burlesque Paris 6, localizado na Rua Augusta, receberá o espetáculo “Uma Saudação a Whitney Houston”, no qual a cantora Mylena Jardim interpreta os maiores clássicos da americana. Mais do que cantar Mylena Jardim personificará Whitney usando figurinos idênticos aos originais confeccionados pela estilista Iris Goya. No repertório não faltarão “I Have Nothing”, “Greatest Love Of All”, “Run To You” e a obrigatória “I Will Always Love You”.

Serviço

Uma Saudação a Whitney Houston

Dia: 9 de maio – 21 horas

Classificação: 14 anos

Burlesque Paris 6

Rua Augusta, 2809

Inf: 3086- 0009