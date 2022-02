Tributo a Miles Davis no Blue Note

Instrumentista genial o americano se notabilizou por empunhar o trompete e integrar um time que incluía gigantes como Buddy Bolden, Joe “King” Oliver, Louis Armstrong, Roy Eldridge e Dizzy Gillespie. O jazzista, ao longo da carreira de mais de quarenta anos, esteve à frente de todos os movimentos e inovações no jazz. Sua contribuição no Bebop, Cool Jazz, Fusion ou Jazz Modal transformaram o gênero, influenciando todos os que vieram depois. Como band leader comandou a orquestra pela qual passaram os maiores instrumentistas do século XX, entre eles, Joe Zawinul, Chick Corea e Herbie Hancock, os saxofonistas John Coltrane, Wayne Shorter, George Coleman e Kenny Garrett, o baterista Tony Williams e o guitarrista John McLaughlin.

No começo dos anos 70 o americano travou parcerias com músicos de outros países, inclusive nosso Hermeto Pascoal. O alagoano participou do álbum “Live-Evil”, de 1971, contribuindo em duas músicas de Miles Davis. No Blue Note a homenagem será feita pelo músico/instrumentista/compositor/arranjador Guilherme Mendonça, o Guizado. O paulistano, assim como Davis, também é irrequieto, sempre inovando e rompendo barreiras. Desde que despontou nos grupos Walking Lions e Banda Zomba, Guizado vem contribuindo com grandes nomes como Elza Soares, Curumin, Gal Costa e Cidadão Instigado.

Serviço

Guizado Toca Miles

Dia 23 de fevereiro – 23 horas

Onde: Blue Note São Paulo

Avenida Paulista, 2073 –

2º Andar – Consolação

Inf: https://bluenotesp.com/show/guizado-toca-miles/