Tributo a Elis & Tom em São Paulo

Foto: Deivide Leme

Show homenageia os ícones da música brasileira

Lançado em 1974 o disco “Elis & Tom” é considerado um dos mais importantes da música brasileira por reunir o genial maestro Tom Jobim (1927-1994) e a pimentinha Elis Regina (1945-1982). São quatorze canções marcantes que se tornaram hinos da MPB, entre elas, “Águas de março”, “Só tinha de ser com você”, “Chovendo na Roseira”, “Modinha”, “Fotografia” e “Por toda minha vida (Exaltação ao amor)”.

Para marcar as cinco décadas do álbum o pianista, cantor e compositor Daniel Jobim convidou a cantora Kell Smith para celebrar o momento emblemático. Desde fevereiro desse ano Jobim, neto de Tom, e Smith tem percorrido o país em apresentações concorridas reproduzindo com maestria o repertório em arranjos refinados e fiéis aos originais.

Neste sábado, 7 de setembro, “Tributo a Elis & Tom” retorna a São Paulo para uma única apresentação no Tokio Marine Hall. Por motivos óbvios Daniel Jobim traz o DNA do talento tendo o pai, Paulo Jobim e o avô como grandes inspirações. Por sua vez, Kell Smith também carrega na bagagem forte influência interpretativa de Elis levando o público a viajar nas músicas dessa que muitos consideram a maior cantora brasileira de todos os tempos.

Além das canções citadas “Tributo a Elis & Tom” também terá no repertório “Corcovado”, “Triste” e “Retrato em Branco e Preto”.

SERVIÇO

Daniel Jobim e Kell Smith

Tributo a Elis & Tom

Dia 7 de setembro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 100,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/danieljobim-kellsmith/