Tribunal de Justiça recebe pedido de cassação de Lagoinha

A atitude do atual gestor público incorre em crime de responsabilidade, uma vez que não haveria disponibilidade financeira para a demissão dos ocupantes de cargos de livre nomeação, tampouco a dispensa. Além disso, surge a existência de nepotismo cruzado, já que com o intuito de arrumar um emprego para sua sobrinha Tifani Isabeli de Abreu Vicente, o prefeito Lagoinha nomeou Adilson Haron Bondança como Secretário do Desenvolvimento Econômico de Caieiras. Em troca, Tifani foi nomeada como Assessora II na Unidade de Chefia de Gabinete da prefeitura de Mairiporã com salário de R$ 2.900,00, subordinada ao Chefe de Gabinete Romulo Althman Nunes da Silva, filho de Nilson Nunes da Silva, nomeado pelo prefeito Lagoinha como Diretor Geral da Secretaria de Administração de Caieiras com salário básico de R$ 7.455,00.

Segundo o advogado da causa, Dr. Thiago de Siqueira Coscia, foi pedido o recebimento da representação criminal, com posterior condenação de Gilmar Soares Vicente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, cassação do mandato e a pena de inabilitação, por 5 (cinco) anos, ao exercício de função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, conforme art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67.

Na petição, Dr. Siqueira Coscia ainda sustenta que na data das exonerações e nomeações, o ordenamento de despesas não dispunha de reserva orçamentária, tampouco de disponibilidade financeira para liquidação das verbas rescisórias e dos consectários previdenciários e fiscais na ordem de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Descreve ainda que se deparou com a situação de uma nova gestão administrativa que tomou posse em 01 de janeiro de 2021, e, de forma arbitrária, resolveu exonerar quase duas centenas de servidores nomeados em comissão, sem o devido respeito aos princípios de administração pública, de ordem econômica financeira, de dignidade humana e de probidade administrativa. “A administração pública não pode ser desmantelada por meio da dispensa abusiva de quadro significativo e experiente, porquanto traz prejuízo de ordem funcional para o desenvolvimento dos serviços públicos contínuos para a população”.

De acordo com o autor da denúncia, a dispensa dos comissionados ocorreu em 5 de janeiro de 2021 – segundo dia útil do ano -, de forma abrupta e desrespeitosa. “Houve paralisação do sistema operacional da prefeitura, bloqueio de e-mails, de acesso à movimentação processual eletrônica, entre outros, a causar danos aos funcionários, à coletividade e ao Erário – que responderá por inúmeros prejuízos causados à população em geral”, salientou Dr. Thiago.

No despacho preliminar, o Desembargador Reinaldo Cintra determinou a remessa do processo para a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação que entender pertinente. Após o parecer sobre os fatos apontados como crime de responsabilidade, em tese, e sobre os pedidos de cassação e de prisão de Lagoinha, o Relator apreciará a petição e decidirá sobre o encaminhamento do processo.