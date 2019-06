Tribunal de Justiça de São Paulo invalida alterações do Plano Diretor de Embu das Artes

No final de seu segundo mandato como prefeito(2016), Francisco Nascimento de Brito, após ter concluído a polêmica revisão do Plano Diretor de Embu das Artes (2011) e realizado drásticas alterações em 2015, voltou modificar as normas de uso e ocupação do solo da cidade.

Dentre as alterações consideradas ilegais, as mais relevantes foram: a remoção de três Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), destinadas à moradia de baixa renda e a troca de áreas de Zona de Interesse Ambiental (ZIA) para zona de expansão urbana, ou Zona Urbana Consolidada (ZUC), destinada ao adensamento urbano e à verticalização (possibilidade de construção de prédios).

Ao se manifestar, o Procurador-Geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio foi didático ao explicar que a alteração: “Não pode decorrer da simples vontade do administrador, mas de estudos técnicos que visem assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade”.

O relator Álvaro Passos lembrou que “verifica-se a presença de pouca população, que inclusive, manifestou-se em sentido contrário ao projeto.” Destacou também que os vereadores, como representantes do povo, não podem realizar a alteração sem real participação popular, uma vez que “a constituição estabelece a essencialidade de participação direta da população por meio de debates e consultas, dentre outros pontos, em razão de ser a interessada direta”.

Com a decisão judicial, preservou-se as três Zonas Especiais de Interesse Social ilegalmente suprimidas e e foi invalidada a reclassificação da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) para Zona Urbana, sendo que todo o licenciamento aprovado com base nos artigos do Plano Diretor anulados pela Justiça serão questionados judicialmente.

Rodolfo Almeida, presidente da SEAE – Sociedade Ecológica Amigos de Embu, alerta: “Hoje em dia vemos quanta devastação essas alterações consideradas inconstitucionais têm causado à nossa cidade. Semana passada vimos o Chico Brito, hoje corretor imobiliário, no CONSULTI do PDUI, comemorando por Embu das Artes tornar-se um município licenciador, mas na verdade a decisão judicial comprova que Embu das Artes não pode ser município licenciador, o que deverá ser questionado admistrativamente e/ou judicialmente. Ademais, todos os licenciamento com base nos artigos julgados inconstitucionais devem ser paralisados imediatamente pela Prefeitura de Embu das Artes.”

Procurado, o ex-prefeito Chico Brito informou que na época a equipe técnica seguiu todas as diretrizes impostas pelo Estatuto da Cidade no que diz respeito ao processo de revisão do Plano Diretor. “Sempre zelei pela transparência e participação popular no processo decisório. Coordenei o Orçamento Participativo em Embu das Artes de 2001 a 2008 e quando assumi em 2009 radicalizei na participação melhorando a estrutura dos conselhos da cidade. Tal Plano referido também contou com a realização de audiências públicas, como está preconizado no Estatuto da Cidade”, declarou, completando que não foi notificado sobre a ADIN e que desconheço o teor da decisão.

A prefeitura de Embu das Artes também foi procurada, mas não encaminhou resposta até a publicação da matéria.