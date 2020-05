Tribunal de Contas vai apurar compra de respiradores pelo governo de SP

A ação decorre em face de ofício protocolado pelo Senador Major Olímpio em 30 de abril, junto á Presidência e ao MPC, Ministério Público de Contas, no qual solicita apurações sobre possíveis irregularidades na compra dos equipamentos, originários da China, e que estariam com o preço acima do praticado no mercado.

No despacho, emitido na segunda-feira, 4, o Presidente solicitou que a 9ª Diretoria de Fiscalização do TCE realize diligências, com a máxima urgência, para obter toda a documentação relativa á aquisição dos equipamentos. As informações sobre a contratação também serão levadas em conta na apreciação do processo das Contas do Governador, previstas para serem avaliadas pela Corte em junho próximo.

O Procurador-Geral do MPC, Ministério Público de Contas, Thiago Pinheiro Lima, que também foi oficiado sobre a questão, informou que o órgão recebeu a notificação no dia 1 de maio, e que estará apurando os fatos para decidir quais as providencias cabíveis.

Fonte: Tribunal de Contas