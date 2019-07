Tribunal de Contas rejeita recurso e mantém Acórdão

De acordo com a decisão divulgada na página on-line do TC, a punição foi mantida em razão de remanescerem como falhas graves, ainda, a falta de justificativas robustas e documentalmente comprovadas acerca dos preços pactuados.

No mesmo processo, a empresa que entrou com a representação contra o certame aponta ao TC que houve conluio entre duas empresas proponentes e, impedidas de licitar, bem como desatendimento à lei de licitações e contratos quanto à apresentação dos documentos por ela exigidos.

Em análise, o Tribunal de Contas acompanhando os termos do relatório da equipe de fiscalização, assim como as manifestações unânimes desfavoráveis dos Órgãos Técnicos da Casa e do Ministério Público de Contas decidiu pela Procedência Parcial da Representação e pela irregularidade da licitação, na modalidade de dispensa e do contrato nº 15/2016, celebrado em 16 de março de 2016.

O processo TC-012570/989/16 pode ser consultado no endereço eletrônico do Tribunal de Contas na internet.

A prefeitura foi procurada duas vezes para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.