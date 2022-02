Trevo-amarelo, uma sorte para a saúde

O trevo-amarelo além de ornamentar o jardim por conta da sua beleza, é considerado uma planta medicinal por tratar algumas enfermidades, sendo suas folhas e flores as partes usadas tanto interna como externamente. Entre os benefícios que a erva promove, o destaque está no alívio dos problemas de circulação, agindo como tonificante do sistema linfático e circulatório. Também ajuda a eliminar os líquidos do organismo, diminuir o inchaço e aliviar as cólicas, sendo considerada um drenador linfático natural.