Três pessoas morreram por febre amarela na Grande São Paulo

A confirmação de duas mortes por febre amarela no sábado, 6, fez o governo liberar a vacinação para todo o estado.

No domingo, os moradores de Mairiporã movimentaram os postos de saúde em busca da vacina. Desde sexta-feira, 29, pessoas deram entrada em hospitais com suspeita da doença. O município tem uma das maiores florestas urbanas do estado e muitos macacos, que não transmitem a doença, mas hospedam o vírus da febre amarela.

Podem tomar a vacina:

Crianças a partir dos nove meses até idosos com 60 anos.

Não podem tomar a vacina:

Grávidas e mulheres que estão amamentando crianças menores de seis meses.

Doentes com câncer que fazem quimioterapia ou radioterapia.

Pessoas com alergia a ovos ou derivados.

Portadores de HIV ou qualquer doença que atinja o sistema imunológico.

Transplantados.

No caso dos idosos com mais de 60 anos, é preciso avaliação médica. Quem já tomou a dose da vacina contra a febre amarela tem imunidade para vida toda.