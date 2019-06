Três pessoas foram presas por roubo e furto em Francisco Morato

No primeiro caso, um adolescente foi apreendido e um homem detido acusados de roubo no bairro Primavera. A equipe da PM estava em patrulhamento quando foi informada por populares que dois indivíduos haviam acabado de roubar um comércio. De posse das características dos indivíduos, os policiais passaram a realizar rondas e encontraram os dois.

Durante busca pessoal foram localizados um simulacro de arma de fogo e R$ 177,00 em espécie. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de plantão do município de Francisco Morato, onde foram reconhecidos pelas vítimas, ficando a disposição da justiça.

No mesmo dia, outra pessoa foi presa por furto na Vila Silvia. De acordo com a PM, a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de briga entre casal. Porém, no local a mulher informou que estava tudo bem e que não precisava da polícia. O marido também se apresentou e disse o mesmo.

Após sair do local, os PMs voltaram ao patrulhamento, mas ao realizar uma volta pelo quarteirão, encontraram o marido da solicitante em posse de uma motocicleta Suzuki/125 Yes na cor prata, que veio a empreender fuga, sendo alcançado e abordado.

Ao ser consultado a documentação da motocicleta, constou ser produto de furto. O rapaz foi detido e conduzido à delegacia de Francisco Morato, permanecendo em cárcere a disposição da Justiça.