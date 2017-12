Três pessoas foram presas pela Polícia Militar em Franco da Rocha

De acordo com a PM, os indivíduos foram presos com base nas informações passadas pela vítima que indicou os ladrões terem fugido em um veículo modelo Celta de cor preta.

Os policiais chegaram ao primeiro envolvido no crime com os dados levantados por meio das placas do carro. Na casa dele, os PMs apreenderam uma pistola .380 oxidada, 18 munições intactas e R$ 3 mil roubados, além do capuz utilizado para aterrorizar a vítima.

Na delegacia, após conversar com a vítima, ela indicou a presença de mais dois comparsas, sendo uma mulher, que acabaram presos e reconhecidos pela cidadã assaltada.

O caso foi apresentado pelo sargento Castro e os soldados Boava e Frederico na Delegacia de Polícia de Franco da Rocha.