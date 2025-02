Três Mulhres Altas no Teatro Bravos

Foto: Divulgação

Montagem discute a passagem do tempo e como lidar com o envelhecimento

A partir de 7 de março o Teatro Bravos, em São Paulo, recebe a nova temporada de “Três Mulheres Altas”, premiado texto do autor americano Edward Albee (1928-2016). Após circular o Brasil entre 2022 e 2023 o espetáculo volta à capital paulista trazendo elenco estelar com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill.

A tradução ficou a cargo de Gustavo Pinheiro, produção da WB Produções, de Bruna Dornellas e Wesley Telles e direção de Fernando Philbert. “Três Mulheres Altas” foi visto por mais de 50 mil espectadores, ganhou inúmeros prêmios e indicações. Deborah Evelyn recebeu o Prêmio APTR de Melhor Atriz e o espetáculo somou indicações a prêmios como o Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym.

Edward Albee escreveu o texto em 1991, sendo lançado em 1994 e ganhando os palcos americanos no mesmo ano. Considerado um clássico instantâneo marcou uma virada de página da dramaturgia do também autor de “Quem Tem Medo de Virginia Woolf?”, “Zoo Story” e “Equilíbrio Delicado”. Com “Três Mulheres Altas” Albee recebeu o terceiro Prêmio Pulitzer da carreira, além de dois Tony Awards e inúmeras outras premiações.

No palco da zona oeste vemos três mulheres denominadas apenas pelas letras A, B e C. Com mais de 90 anos a mais velha delas a personagem A (Suely Franco) está doente, embaralha memórias e acontecimentos. Por sua vez, Deborah Evelyn interpreta B, espécie de cuidadora de idosos ou dama de companhia. E por fim, C, a mais jovem delas, papel de Nathalia Dill é a advogada responsável por administrar os bens da idosa, que já em idade avançada não consegue mais lidar com questões financeiras e burocráticas. Durante quase duas horas vemos uma série de temas atemporais discutidos pelas três mulheres como sexo, casamento, o tempo que passa, desejo, pressões, envelhecimento e machismo escancarando a atualidade de Edward Albee.

“O texto do Albee nos faz refletir sobre ‘qual é a melhor fase da vida?’, além de questões sobre o olhar da juventude para a velhice, sobre a pessoa de 50 anos que também já acha que sabe tudo e, fundamentalmente, sobre o que nós fazemos com o tempo que nos resta. Apesar dos temas profundos, a peça é uma comédia em que rimos de nós mesmos”, analisa o diretor Fernando Philbert.

O espetáculo fica em cartaz no Teatro Bravos até 11 de maio com sessões de quinta a domingo. A atriz Ana Rosa substitui Suely Franco a partir de 4 de abril ficando até o final da temporada.

SERVIÇO

Três Mulheres Altas

Teatro Bravos – Complexo Aché Cultural

Rua Coropé, 88 – Pinheiros, São Paulo – SP

Telefone: (11) 99008-4859

Vendas on-line: www.sympla.com.br

Temporada: De 7 de março a 11 de maio

Quintas, sextas e sábados: 20 horas

Domingos: 17 horas

Vendas presenciais: Bilheteria do Teatro Bravos: De terça a domingo das 13 h às 19 h ou até o início do último espetáculo. Formas de pagamento na bilheteria: Aceitam todos os cartões de crédito, débito e dinheiro.

Gênero: Comédia Dramática

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 100 minutos

Capacidade do teatro: 611 lugares