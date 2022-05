Três gerações: avó, mãe e neta

A cada ano, o jornal Regional News entrevista uma pessoa que fala sobre ser mãe e ter uma mulher para chamar de mãe. A funcionária pública Ana Clara Pinheiro, de 27 anos, que aos finais de semana atua como manicure, maquiadora e, ainda arruma tempo, para fazer doces gourmet para festas e ocasiões especiais, foi a escolhida para falar do papel de mãe e homenagear sua genitora que é motivo de orgulho para ela e os demais irmãos.

“Este ano será ainda mais especial, já que minha mãe Ana Cristina que é cabeleireira e maquiadora vai fazer aniversário no dia 8 de maio. Teremos uma dupla comemoração”, declarou Ana Clara.

Ela é que a segunda dos quatro filhos, destaca o exemplo passado pela mãe. “Eu e meus Irmãos Thiago, Victor e Lucas temos muito orgulho da mãe que Deus nos deu. Uma mulher de fibra e muita garra que desde sempre nos ensinou a sermos respeitoso, bondosos e generosos. Ela nos criou dentro de muitas dificuldades, mas nunca nos deixou faltar nada, principalmente amor e carinho”, destacou.

“Sempre fomos muito unidos e lutamos para conquistar as nossas coisas. Valeu muito os puxões de orelha, as broncas e principalmente todo o amor que ela sempre teve por nós 4. Hoje sou quem sou graças a ela. Uma lutadora, guerreira e não abaixo a cabeça para as minhas batalhas”, completou.

Ela que se tornou mãe fala do sentimento inverso. “Um momento especial foi a descoberta da gravidez. Um misto de medo, emoção, felicidade e expectativa junto com o nascimento da Luísa que veio cheio de luz. Tenho um orgulho gigantesco de ser mãe da Luísa. E pretendo ser um dia para a minha filha o que a minha mãe sempre foi para mim.

Espelho de luta, de garra, de força. Amo ser mãe e não mudaria isso por nada”, relatou Ana Clara, completando: “Minha filha trouxe muito mais felicidade para a Nossa família, para minha mãe e principalmente para mim. Ela nasceu de mim, mas eu renasci dela”.