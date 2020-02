Trepidação causa rachadura em imóveis

De acordo com Aodacir Nazareth Bicudo de Almeida, a prefeitura e a Secretaria de Obras já foram comunicadas sobre o problema. “Faz anos que buscamos uma solução. Quando refizeram o asfalto da via, até uma parte foi feito de um jeito, o restante de outro. No trecho perto de casa, surgiu esse desnível e cada vez que passa um ônibus ou caminhão, minha casa trepida e com o tempo as rachaduras aparecem”, disse, alegando que outros imóveis estão com o mesmo problema.

Além da saliência na rua, a tampa de uma galeria da prefeitura afundou e também gera transtorno. “Faz tempo que busco uma solução para esse fato também”, revelou Aodacir.

Em busca de um posicionamento, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que vai solucionar esse problema. “Não é a primeira vez que reclamam e vamos solucionar essa questão”.