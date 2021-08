Trens com destino a Jundiaí não param na Estação Piqueri entre 4 e 9h do domingo (22)

Isso significa que os passageiros que necessitam desembarcar nessa estação deverão seguir até Pirituba, a estação seguinte, e pegar o trem no sentido Rio Grande da Serra, que fará a parada normalmente em Piqueri.

Já os passageiros que embarcarem na Estação Piqueri com destino a Jundiaí, deverão viajar no sentido contrário e descer na Estação Lapa, para fazer a transferência de plataforma e embarcar no sentido Jundiaí.

A necessidade da chamada “viagem negativa” ocorrerá por conta do lançamento de cabos de sinalização em locais próximos à estação, fundamentais para garantir o bom funcionamento da linha, principalmente nos horários de pico, onde a demanda de passageiros é maior.

No restante da Linha 7-Rubi e da Linha 10-Turquesa (que formam o trajeto do Serviço 710, que liga as Estações Jundiaí e Rio Grande da Serra sem a necessidade de transferência na Estação Brás), os intervalos médios serão de 13 minutos entre Rio Grande da Serra e Pirituba, e 26 minutos entre Pirituba e Jundiaí, menores que os informados para os domingos e feriados.