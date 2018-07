Trecho de terra em rua da Vila Zanela oferece perigo

De acordo com um idoso que mora no trecho da via ocupada por casas e asfaltada, há anos existe a promessa de dar continuidade ao asfalto da rua. Contudo, nada foi realizado até o momento. “Esse caminho é muito utilizado por encurtar uma grande parte no deslocamento de pessoas e de veículos. Mas sempre foi perigoso passar por esse trecho em razão do piso de terra e agora pelos assaltos”, declarou.

Os riscos realmente alcançam essa parte da via. A reportagem passou pelo local e notou vários problemas, como perigo de cair com o carro barranco abaixo em um pequeno descuido do motorista, como também se machucar em razão da presença de restos de construção civil. “Se não vão arrumar, melhor que interditassem esse trecho. Logo acontece uma tragédia e não foi por falta de aviso, já que muitos franco-rochenses pediram providências e não tiveram as solicitações atendidas”, disse Edson Barbosa.

A jovem Maria Barros que estava nas proximidades quando o jornal Regional News esteve no local, contou que seu tio foi alvo de ladrões ao passar pelo local. “É um trecho de mata e, mesmo de dia, pessoas estão sendo surpreendidas. Meu tio foi roubado semanas atrás. As pessoas deveriam evitar o local, mas acabam utilizando para cortar caminho”, revelou.

Em busca de informações sobre obras programadas para a rua, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.