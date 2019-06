Trecho de acostamento da SP-332 será transformado em pista de rolamento

De acordo com Fábio Simas, do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, de Caieiras, após dois anos encaminhando ofícios para a realização dessa obra, o DER sinalizou positivamente ao prefeito Gersinho Romero na quinta-feira, 6. “Fizemos esse pedido e o órgão autorizou com algumas responsabilidades que serão repassadas a prefeitura. Acreditamos que essa obra vai desafogar um pouco o trânsito na região do Serpa”, declarou.

Segundo o representante do Demutran, o serviço autorizado contempla desde o McDonald’s, Km 36 da Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, até ao quilômetro 39, próximo ao Espetão. “Será feita faixa dupla dos dois lados até a divisa com Franco da Rocha. Basicamente, a faixa de acostamento será transformada em pista de rolamento”, revelou Fábio.

Segundo consta no projeto, a prefeitura será a responsável pela obra. “Vamos ter de recuar três pontos de ônibus que existem nesse trecho, pois ficariam dentro a pista de rolamento. São eles: próximo ao Federzoni do Serpa, perto do campo 14 de Dezembro e o que fica do outro lado da pista em frente ao posto de combustíveis. Foi feito todo o processo e a prefeitura entra com a mão de obra desses serviços. Vai retirar esses pontos da pista de rolamento e nivelar o acostamento onde tem degraus para o trânsito fluir por ele”, explicou, informando que posterior a esses serviços, a sinalização será feita pelo DER.

O prefeito Gersinho também falou dessa obra que será feita pela prefeitura. “Estamos fazendo a licitação para contratar uma empresa que será responsável pela execução desses serviços e a construção de novos pontos. Acreditamos que com essa obra vai melhorar o fluxo de veículos no trecho do Serpa para melhorar a mobilidade”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, uma pista exclusiva para acesso a Franco da Rocha também será aberta. “A pista de rolamento vai ajudar, mas o principal já estou fazendo e é uma via perimetral saindo de Franco da Rocha até Caieiras. Quem reside em Franco e Francisco Morato poderá utilizar essa perimetral e vai liberar a pista da Rodovia SP-332 para quem mora em Caieiras e os que seguem sentido Jundiaí. É uma obra grande, mas assim que for finalizada vai ser importante para a questão de mobilidade da nossa cidade e região”, concluiu Gersinho.