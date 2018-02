Transportes públicos irão funcionar uma hora a mais

Com isso, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP vão operar por uma hora a mais até a meia-noite do novo horário, 1 hora da madrugada do antigo horário de verão. A partir de domingo, 18, as linhas cumprirão a tabela horária normalmente.

O mesmo ocorre com os trens da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Os passageiros poderão embarcar até a 1 horas de domingo, 18. Vale lembrar que no domingo, todas as estações reabrem para o público no horário normal, às 4 horas.