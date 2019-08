Transporte Sanitário atende em novo endereço

O agendamento agora será realizado na UBS do Nova Era, localizado na Avenida Engenheiro Gino Dártora, nº 1010. De acordo com a prefeitura, a mudança ocorrerá por conta da facilidade de acomodar as ambulâncias nesse novo local.

Para mais informações e efetuar os agendamentos é possível entrar em contato no telefone: 4605-5527.