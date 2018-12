Transporte de cargas exige cuidados

Para uma viagem tranquila, sem contratempo, o motorista deve fixar o bagageiro e a carga conforme recomenda o fabricante. Isso evita que a visibilidade e a estabilidade de condução fiquem comprometidas. Outro ponto é que a carga não deve provocar ruído ou poeira nem ocultar luzes, exceder a largura ou outras dimensões, tão pouco a capacidade de peso máximo especificado para o veículo.

As bicicletas podem ser transportadas em bagageiros traseiros ou de teto. Se a opção for pelo teto, a bike pode ficar em pé, desde que fixada no trilho, e não há limitação de altura, já que é considerada carga indivisível. Neste caso, é preciso redobrar o cuidado ao entrar em locais com altura limitada, como estacionamentos cobertos ou subterrâneos, túneis, etc.

Já para levar no bagageiro traseiro, a bicicleta deve está bem afixada para não se soltar. Ela não pode exceder a largura máxima nem tampar as luzes do veículo ou mesmo encobrir a placa, ainda que de forma parcial. Se isso ocorrer, será obrigatório o uso de régua de sinalização e segunda placa traseira fixada nela ou na estrutura do veículo.

Não precisa utilizar a régua de sinalização o veículo que tiver extensor de caçamba, com a segunda placa traseira devidamente lacrada.

Já as pranchas de surfe, o transporte é permitido na parte superior externa da carroceria, presa a racks fixos. É proibida a fixação da prancha apenas com a “fita rack”, sem o rack fixo devidamente instalado no teto do veículo.

A prancha de surfe é considerada carga indivisível, como a bicicleta, e por isso pode ultrapassar até um limite o comprimento da traseira do veículo, desde que esteja bem visível e sinalizada, incluindo luz e refletor vermelho se for transportada no período noturno.

Penalidades

As multas variam de acordo com a infração cometida. Transitar com dimensões de carga superiores aos limites estabelecidos resulta em multa de R$ 195,23, cinco pontos e retenção do veículo. Transitar com excesso de peso gera multa de R$ 130,16, acrescida de um valor em função do excesso de peso, quatro pontos, retenção do veículo e transbordo da carga excedente.

Se a carga se soltar e for lançada ou arrastada pela via será infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, mais sete pontos na CNH e retenção do veículo para regularização. Já transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido é infração grave e resulta em multa de R$ 195,23, cinco pontos na habilitação e retenção para o transbordo.