Trânsito na Rodovia SP-332 só piora

O jornal Regional News recebe constantes reclamações e já fez dezenas de matérias a respeito desse problema que perdura mais de 15 anos. Pouco evoluiu até o momento e com o aumento na quantidade de veículos que trafegam pela rodovia, a situação só se agrava.

Em resposta às matérias, a Secretaria dos Transportes e do DER, Departamento de Estrada de Rodagens, já prestou vários esclarecimentos, mas a questão demanda novas ações, cada vez mais cobradas pelos caieirenses, os principais prejudicados.

Entra prefeito, sai prefeito e poucos conseguiram sucesso junto ao governo do estado, responsável pela manutenção e ações na SP-332. Com quase nenhuma intervenção, os motoristas continuam sofrendo para cruzar a estrada e acessar os bairros de Caieiras. “Nenhum prefeito lutou como deveria e não planejaram a duplicação de pistas. Essa mesma rodovia que todos conhecem desde criança sempre teve problema de acesso sentido São Paulo e vice-versa. Nunca teve melhorias, apenas recapeamento”, disse Alexandre Honório, no grupo Aqui Se Fala a Verdade, nas redes sociais.

Reginaldo Souza direcionou críticas ao atual prefeito. “Ele é difícil. Não faz nada para resolver os problemas da cidade. Quando questionado, diz que é culpa da gestão anterior”, declarou.

Sua observação foi rebatida por Douglas Moreira Santos. “A rodovia é estadual e não municipal. Cobre o Governo do Estado e não o prefeito”, escreveu.

Antonio Celso Gomes, por sua vez, lembrou que o prefeito é o canal com o Estado. “Ele deve trabalhar e honrar seu salário. Se não consegue resolver algum problema pelo menos tenha decência e humildade de vir e dizer não consigo resolver isso”, comentou.

Em tom mais apaziguador, Babu Arce pediu que dessem sugestões ao invés de apenas criticar. “A rotatória em frente ao mercado do Serpa e dos novos prédios precisa ser melhorada. Todos os carros afunilam ali. Só passa um veículo por vez. Talvez uma modificação ajudaria”, sugeriu.

Avenida Salvador da Pátria

No final de 2020, o município teve inaugurada uma parte da Avenida Salvador da Pátria criando mais um acesso para quem segue para Franco da Rocha.

Com essa pista extra foi possível sentir melhoras no trânsito. Porém, o prefeito Lagoinha logo que assumiu a prefeitura de Caieiras, em janeiro deste ano, fechou o acesso alegando existir irregularidades e, mesmo sem qualquer satisfação plausível, mantem a avenida fechada.

Sua atitude é criticada até hoje. “Por motivos políticos, essa via que ajudaria aliviar o trânsito, continua interditada. Será que vai ter de esperar o atual prefeito sair para reabrir?”, questionou Joelma Theodoro.

Motoristas espertos

Toda discussão sobre o trânsito da SP-332 teve início com a postagem feita por Adriano Rossi. Ele publicou um vídeo mostrando a ação de motoristas espertos que usam o acostamento para cortar o trânsito, prejudicando ainda mais o tráfego.

Nas imagens é possível notar vários condutores trafegando pelo acostamento, ação proibida por lei, mas que infelizmente não é fiscalizada como deveria na cidade de Caieiras.

Ele também direciona cobranças ao prefeito Lagoinha que pouco mostrou até agora sobre ações junto ao Estado em busca de uma solução para a Rodovia SP-332.

Esclarecimentos

O DER foi procurado e informou que o governo de SP vai investir R$ 36,6 milhões na rodovia SP 332 para executar obras de melhorias e reabilitação da sinalização horizontal, do km 27,8 ao 49,7, nos municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Além disso, o Departamento analisa um estudo para realizar melhorias no traçado do dispositivo de acesso e retorno em nível a Caieiras — localizado no km 36, visando proporcionar maior fluidez e segurança.

Sobre a abertura de acesso na rodovia dos Bandeirantes, solicitamos o contato com a Artesp, por se tratar de uma estrada concedida.

A Artesp foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição. O mesmo ocorreu com a prefeitura de Caieiras.