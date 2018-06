Trailblazer, uma máquina que agrega sofisticação e performance

A nova linha do TrailBlazer teve alterações no câmbio automático que equipa a versão a diesel, para otimizar a troca de marchas em baixas rotações e reduzir o ruído. Isso também diminuiu o consumo do veículo em 15% e aperfeiçoou sua dirigibilidade.

Para não ficar para trás, esse ano o SUV de luxo com capacidade para até sete ocupantes passou recentemente por evoluções visuais, de conteúdo e de acabamento, mais uma vez muito bem aceitas pelo consumidor.

A linha 2018 do Trailblazer dá sequência a esta estratégia de melhoria contínua do produto com evoluções de conforto, performance e eficiência energética.

O design externo do novo TrailBlazer foi desenvolvido para passar a sensação de exclusividade, como luzes de condução diurna em LED, novos estribos nas laterais e o rack no teto. Além disso, foram incluídas novas rodas de liga leve 18’’, que contam com desenho exclusivo para o SUV.

Por dentro, houve atenção especial na escolha dos materiais utilizados, na estrutura ergonômica dos bancos (revestidos em material premium), e no desenvolvimento das tecnologias da central multimídia e do computador de bordo. A tela de 8’’ sensível ao toque traz o novo sistema Chevrolet MyLInk, permitindo comandos de voz para enviar SMS e mensagens via WhatsApp, utilizar o GPS e controlar o player de música. A interface pode ser integrada aos aplicativos Android Auto e Apple PlayCar.

Preços e versões

TrailBlazer 3.6 V6 SIDI LTZ 7L 4WD – R$ 181.090,00

TrailBlazer 2.8 CTDI LTZ 7L 4WD – R$ 216.690,00

Motores e Potência do TrailBlazer

O TrailBlazer possui motor 3.6 V6 a gasolina, que rende 277 cv de potência e 35,7 kgfm de torque e teve seu desempenho aperfeiçoado nos últimos anos. Tem ainda a opção de motorização 2.8 turbodiesel de 200 cv e 51 kgfm de torque. Esta unidade de potência foi recalibrada para se adequar às mudanças no câmbio. A transmissão é automática de seis marchas para todas as versões, assim como a tração é 4×4.

Agora, a versão 2.8 Turbo Diesel passou a ser equipada com uma tecnologia inovadora presente no sistema de propulsão. É o CPA (Centrifugal Pendulum Absorber), que ajuda a reduzir os níveis de ruído e de vibração do SUV.

Itens de série disponíveis na versão TrailBlazer 3.6 V6

Airbags duplo, lateral e de cortina que cobrem as 3 fileiras de bancos

Alarme Anti-furto

Alerta de Colisão Frontal

Alerta de Saída de Faixa

Alerta de Movimentação Traseiro (em marcha ré)

Aviso sonoro do cinto de segurança

Controle de tração

Controle eletrônico de estabilidade

Farol de neblina dianteiro

Lanterna de neblina

Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED

Alerta de Pressão dos Pneus

Protetor de cárter

Regulagem de altura dos faróis

Seletor eletrônico de tração 4×2, 4×4 e reduzida

Alerta de Ponto Cego

Sistema de fixação de cadeiras para crianças (“Isofix”)

Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (“EBD”) e assistência de frenagem de urgência (“PBA”)

Sistema de imobilização do motor

Trava da coluna de direção

Capa de proteção do motor

Estribos laterais

Faróis com refletor

Friso cromado na parte superior das portas

Grade frontal na cor do veículo com detalhes cromados

Lanternas em LED

Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado

Maçanetas internas cromadas

Manopla da alavanca de câmbio com detalhes cromados

Moldura do farol de neblina na cor preto “Anthracite”

Moldura interna nas portas na cor preta “Jade Black”

Molduras de proteção lateral na cor preta

Parachoque dianteiro na cor do veículo

Párachoque traseiro com moldura na cor do veículo

Rack de teto

Rodas de alumínio Aro 18″

Volante com revestimento premium

Sistema premium de áudio com 5 alto-falantes e 2 tweeters

Camera de Ré

Controle do Sistema de som, bluetooth e comando de controle velocidade de cruzeiro no volante

Central multimídia com sistema de som AM/FM stéreo, MP3 player, viva voz através do sistema Bluetooth, função audio streaming por Bluetooth, entrada auxiliar, USB e configurações do veículo

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8″, navegador integrado, integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo

Ficha técnica do TrailBlazer

Motor: 3.6

Transmissão: Automática com modo manual de 6 marchas

Aceleração (0 à 100km/h): 9,1 s

Velocidade Máxima (km/h): 180

Cilindrada (cm3): 3564

Potência (cv): 279

Torque (kgfm): 35,7

Freios: Quatro freios à disco com dois discos ventilados

Comprimento: 4887 mm

Largura: 1902 mm

Altura: 1844 mm

Distância entre eixos: 2845 mm

Peso: 2106 kg

Porta – Mala (L): 205

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 76 L