Traficantes foram presos em ação do Canil da Polícia Militar

A ação foi coordenada por policiais militares do Canil do 26º Batalhão. De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou os indivíduos em atitude suspeita. Com um dos traficantes foi localizado certa quantia de droga. O restante foi encontrado com o trabalho do cão farejador no terreno ao lado totalizando 0,225 kg de cocaína, 0,073 kg de maconha, 0,038 Kg de crack, R$ 310,00 em espécie e aparelhos celular.

Os indivíduos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Franco da Rocha. Na unidade foi registrado boletim de ocorrência por tráfico de drogas.