Traficantes foram presos durante operação do Canil da PM

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento quando dois indivíduos, ao notarem a presença da polícia, que fugiram para o matagal. Para alcançá-los, foi realizado um cerco policial que resultou na detenção de um deles com a ajuda do cão ‘Lobo’. O outro acabou sendo preso pelos policiais.

Com os traficantes foram encontrados entorpecentes, dinheiro, e um rádio comunicador. Com a utilização do cão ‘Lobo’, foi localizado na mata uma pochete com mais drogas e dinheiro.

Após um dos indivíduos ser socorrido ao pronto-socorro de Franco da Rocha, onde foi medicado e liberado, os dois foram conduzidos delegacia da cidade.