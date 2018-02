Traficante foi preso no Jardim Esperança pela Guarda Municipal

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal que esteve no local após receber informações da venda de entorpecentes próximo a uma mata na Rua Mato Grosso.

Com a presença de três viaturas e o apoio da ROMU, os guardas conseguiram realizar um cerco no local e evitar que o indivíduo fugisse pela mata. A ação deu certo e, embora o traficante tenha tentado escapar, acabou preso pelos GCMs. Antes de ser detido, o rapaz ainda jogou o pacote com as drogas para se livrar do flagrante.

Participaram da ação os GCMs CE Wandeson, CE Pedro, CE Camargo, 2ª classe Alberto, 2ª classe Petrucio, 3ª classe Elielson, 3ª classe André, 3ª classe Luciano, 3ª classe Bachiega e 3ª classe Galindo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caieiras.