Traficante foi preso em operação do Canil da PM

De acordo com a PM, no momento da abordagem o indivíduo fugiu e dispensou uma sacola no telhado de uma casa. Mas equipe de Canil composta pelos soldados Toledo e Tavares e o cão Fuzil conseguiu capturar o traficante que carregava mais entorpecentes e acabou confessando estar vendendo drogas.

O preso já conta com antecedentes criminais pelo Artigos 157 e 180. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, local onde foi registrado o boletim de ocorrência.