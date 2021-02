Tráfego de caminhões gera apreensão na Vila Rosina. Moradores pedem proibição

O mais recente episódio foi registrado no dia 12 quando uma carreta passou por dentro do posto de combustíveis, bateu em um veículo e destruiu o muro de uma residência. Nesta ocorrência, o motorista sofreu ferimento na parte das pernas e outras duas pessoas foram retiradas do caminhão com escoriações. No entanto, em julho de 2020, uma pessoa morreu em acidente envolvendo o tombamento de caminhão no mesmo local. Anos atrás, outras pessoas também perderam a vida após problemas envolvendo caminhões nesta via.

Sandra Regina Lopes Nunes de Paiva é filha de uma das proprietárias que teve o imóvel atingido no acidente do dia 12. Ela fala que apesar do susto ninguém da casa se feriu, mas quer a proibição de caminhões pelo local. “Mesmo depois desta ocorrência, caminhões carregados com terra continuam trafegando nesta via. Minha mãe que tem 80 anos não dorme mais de preocupação. A residência dela está sem muro e a apreensão é ainda maior”, disse Sandra.

Segundo a cidadã, a prefeitura informou que vai proibir a circulação de veículos pesados por essa rua, mas nenhuma placa foi colocada ainda. “A informação é de que vão proibir a circulação, mas sabe-se lá quando. Enquanto isso, precisava algum agente de trânsito por lá para orientar os caminhoneiros. Precisam proibir a entrada lá perto da Primicia até colocarem a placa”, sugeriu.

Juliana Lopes dos Santos também mostra preocupação com a situação. “O fluxo de caminhões com terra continua. Já informamos o Demutran, mas nenhuma providência definitiva foi tomada ainda. Temos receio, pois muitos veículos apresentam situação precária”, relatou.

De acordo com ela, por se tratar de um local com histórico de acidentes e mortes, já deveria ter sido proibido tráfego de veículos pesados. “Estamos falando de uma via íngreme e que oferece risco à circulação de carretas e caminhões. Estão falando em proibir, mas os veículos circulam livremente dia e noite. Não podemos aceitar essa situação. Pedimos socorro para evitar outra tragédia”, declarou Juliana.

A prefeitura de Caieiras foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da edição.