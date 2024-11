Tradições nordestinas no palco do Sérgio Cardoso

Foto: Arnaldo J.G. Tores

Ballet Stagium homenageia Luiz Gonzaga e José Octávio da Silva

Com apenas três sessões nos dias 1°, 2 e 3 de novembro o Ballet Stagium leva para o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, o espetáculo “Mané Gostoso” com coreografias de Décio Otero e direção teatral de Marika Gidali.

Apresentando alto nível coreográfico “Mané Gostoso” faz homenagem a Luiz Gonzaga (1912-1989) nos 35 anos de falecimento do “Rei do Baião”. Além disso o nome do espetáculo é referência e reverência ao artesão e brinquedista José Octávio da Silva, nascido em Camocim de São Félix, no agreste pernambucano, criador do Mané Gostoso boneco de madeira, típico das feiras do Nordeste o qual carrega a essência da cultura popular da região.

As coreografias são embaladas pelas músicas do “Rei do Baião”, executadas ao vivo pelo Quinteto Violado. Imperdível.

SERVIÇO

“Mané Gostoso” – Ballet Stagium

Data: 1, 2 e 3 de novembro, sexta e sábado às 19h e no domingo às 19h30.

Ingressos: Inteira R$60,00 | Meia-entrada R$ 30,00 Meia Inf: www.sympla.com

Local: Teatro Sérgio Cardoso – R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Capacidade da Sala: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Ficha Técnica:

Ballet Stagium – 53 anos

Espetáculo: Mané Gostoso

Direção: Marika Gidali e Décio Otero

Coreografia: Décio Otero

Direção Teatral: Marika Gidali

Músicas: Luiz Gonzaga

Execução: Quinteto Violado

Figurinos: Marcio Tadeu