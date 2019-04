Tracker 2020 foi apresentado na China. SUV desembarca no Brasil

Em comparação com o modelo atual, o novo Tracker aparece radicalmente diferente e, pelo que pode ser visto, muito melhor. O carro ficou 2 cm maior com 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,60 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. O SUV atual tem 4,25 m de comprimento e 2,55 m de entre-eixos. Curiosamente, o entre-eixos é menor do que o do novo Onix Sedan, que medirá 2,60 m.

Mesma linguagem

O novo Chevrolet Tracker será feito com a mesma base que será usada em cinco tipos de carrocerias, tendo oito variações regionais. Todos os modelos seguirão a mesma linguagem de estilo, com linhas modernas e que dão certa esportividade, mas sem muito arrojo.

No caso do SUV, as lanternas em posição elevada e as luzes de neblina embutida no para-choque estão entre os detalhes que chamam atenção.

Os vincos do capô estão mantidos. A frente vem traz ainda faróis com luz diurna de LED contínuo, para-choque, ampla entrada de ar no para-choque dianteiro e alta linha de cintura. Para fazer jus ao aspecto esportivo, pelo menos uma das opções do conjunto mecânico deverá ser o motor 1.0 turbo, 115 cv, que a GM deverá fabricar em Joinville (SC), a partir do final de 2019.

Em meio aos detalhes adiantados pela montadora, o câmbio deve ter novidades. Será um automático de nove marchas ou CVT. A central multimídia também será nova com sistema eConnet 2.0 e tecnologia avançada de assistência ao dirigir, o que deve incluir alertas de mudanças indevidas de faixa ou se veículos passando pelo ponto cego, controle de velocidade adaptativo, frenagem de emergência, entre outros itens.

Preços e versões do SUV 2019

No final de 2018, o SUV Tracker ficou ainda mais atrativo e completo. Depois da apresentação do Tracker Midnight, a Chevrolet promoveu mudanças nas versões LT e Premier na linha 2019. A principal delas é a incorporação do sistema de controle eletrônico de estabilidade à versão LT. O modelo de entrada passa a somar também controle de tração e assistente para partidas em rampas. Estas tecnologias já eram ofertadas nas demais configurações.

Tracker LT: a partir de R$ 92.590,00

Tracker Premier: a partir de R$ 104.290,00

Tracker Midnight – R$ 106.290,00

Urbano e equipado

Para quem busca um SUV urbano ainda mais equipado, o Tracker Premier é a melhor opção no mercado. Ele oferece, entre outros itens, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, câmera de ré com alerta de tráfego cruzado, teto solar, airbgs laterais e de cortina, banco do motorista com ajuste elétrico lombar, farois e lanternas com LED, rodas aro 18, ignição por botão, destravamento das portas por chave presencial, além de acabamento premium da cabine.

A versão topo de linha do Tracker 2019 passa a ser caracterizada por um novo emblema “Premier” na tampa traseira. A peça, que é cromada, acompanha o mesmo estilo adotado pela Chevrolet a partir de então.

Outra novidade é o Tracker Midinight, de estilo “todo preto” que deixa o veículo com aspecto mais esportivo e provocador, típico de carros customizados. O modelo traz ainda a gravata Chevrolet com fundo preto em vez do tradicional dourado.

Tracker Midnight

A grife Midnight chegou a linha Tracker da Chevrolet recentemente. A série especial do SUV urbano traz acabamento escurecido de molduras, faróis e das rodas exclusivas, além de controle eletrônico de estabilidade, ignição do motor por botão, sensor de ponto cego, alerta de tráfego traseiro, teto solar, OnStar e multimídia com Android Auto e Apple CarPlay como itens de série

O SUV é caracterizado externamente pela carroceria na cor metálica Preto Ouro Negro – incluindo as maçanetas e o friso da tampa traseira. Vem com faróis com máscara negra com assinatura em LED e com rodas de alumínio aro 18 escurecidas. O desenho da roda é exclusivo da série.

O modelo traz ainda a gravata Chevrolet com fundo preto em vez do tradicional dourado, além do nome da edição grafado na base da tampa do porta-malas.

Itens de série

Airbag duplo

Alarme Anti-furto

Aviso sonoro do cinto de segurança

Barras de proteção nas portas

Brake Light

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura

Cintos de segurança traseiros laterais e central 3 pontos

Faróis de neblina

Lanterna de neblina

Luz de condução diurna

Protetor de cárter

Regulagem de altura dos faróis

Sistema de fixação de cadeiras para crianças (“Isofix”)

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de gem (“EBD”)

Sistema de imobilização do motor

Trava de segurança nas portas traseiras

Alavanca do freio de mão com detalhe cromado

Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz indicadora de direção integrada e na cor do veículo cromados

Maçanetas externas na cor do veículo

Maçanetas internas cromadas

Rack de teto

Roda de alumínio aro 16”

Abertura da tampa do combustível com acionamento conjunto com as travas das portas

Alça dianteira no teto, lado do passageiro

Alças traseiras no teto com porta-cabide

Alerta sonoro de faróis ligados

Ar condicionado

Chave tipo canivete dobrável

Cobertura do porta-malas

Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade

Computador de bordo com dois modos: – Informações de Viagem: consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média, autonomia e odômetro parcial – Informações do Veículo: vida útil do óleo

Console central com 4 porta-copos

Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante

Desembaçador elétrico do vidro traseiro

Direção Elétrica Progressiva

Espelhos retrovisores externos elétricos

ndicador de temperatura externa

Luz de cortesia no porta-malas

Porta-óculos no console de teto

Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do motorista

Porta-revista na parte traseira do encosto do banco do passageiro

Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos

Sistema Stop/Start (desligamento e partida do motor automático em paradas do veículo)

Sombreiras – motorista e passageiro com espelho

Tomada de força 12V

Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas “Active Select”

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

Vidro elétrico nas portas com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave

Cor !25- Acabamento interno na cor Preto “Jet Black”

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7″, integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo

Antena no Teto

Controles de rádio e do celular no volante

Conjunto de alto falantes – 6 unidades com tweeters

Bancos de tecido

Banco traseiro bipartido e rebatível

Banco do motorista com regulagem de altura e distância

Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura

Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros

A versão Premier traz os itens acima, mais controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa.