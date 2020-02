Trabalho melhorou resultados de hospital estadual

Carlos chegou ao hospital em setembro de 2019 e com algumas medidas obteve resultados que culminaram na melhora da prestação de serviço dos pacientes. “Conseguimos aumentar os investimentos para reformas estruturais, aumentamos atendimentos, cirurgias, entre outras ações”, revelou Carlos.

Dentre as melhorias já vistas e outras em andamento, destaque para o investimento feito na contratação de médicos de oito especialistas em Ginecologia e Obstetrícia, destinados a cobrir a assistência da maternidade de alto risco, com previsão de dobrar o número de partos/mês, e contratação de outros clínicos que atuarão no atendimento de pronto-socorro e observação de pacientes. “Em uma ação de gestão estratégica administrativa e financeira conseguimos reduzir gastos públicos ampliando os recursos para contratações de novos profissionais. São muitas ações e todas elas resultam no melhor atendimento ao paciente”, declarou o diretor do hospital.

Não apenas o quadro de médicos foi ampliado. Está prevista a implantação de um Centro de Fisioterapia Motora; instalação de uma Unidade Semi-Intensiva com capacidade de oito leitos, com previsão para funcionar dentro de um ano; implantação do Centro de Endoscopia e Colonoscopia, com previsão de ampliar o atendimento para demanda externa (CROSS), hoje, realizada só em pacientes internados.

Na parte estrutural, o hospital readequou o pronto-socorro envolvendo espaços, fluxos, serviço de Ouvidoria, humanização e recursos humanos médicos assistenciais, o que resultou na redução do tempo médio de espera pela metade para finalização de atendimento,

Já na área assistencial, foram realizadas 195 operações a mais que 2018; as internações diretas de emergência pularam para 322; a capacidade de internação de clínica médica de 39 para 52 leitos, aumentado a oferta de internações por mês, além da realização de 163 tomografias a mais mensalmente.

“Montamos uma equipe capaz de realizar mudanças que resultaram no bem-estar no paciente. É normal ouvir reclamações quando o assunto é a área da saúde, então quando fazemos coisas boas elas merecem ser divulgadas. Todos estão motivados e estou feliz por contribuir”, finalizou Carlos.